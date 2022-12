Mitos e verdades sobre os cuidados com as celulites - Reprodução

Publicado 07/12/2022 10:00

Não é segredo para ninguém que as celulites são uma realidade no corpo de quase todas nós. Vocês sabiam que os temidos furinhos afetam cerca de 95% das mulheres? Os dados são da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mesmo que seja algo normal, muitas se incomodam e buscam receitas milagrosas para com a celulite.

Mas a verdade é que não dá para sair acreditando em tudo que dizem por aí. Algumas informações sobre o problema nem sempre são verdadeiras. Por isso, conversamos com a biomédica Layana Tadra, que listou alguns mitos e verdades sobre os cuidados com as celulites. Confiram!

Esfoliar a pele com borra de café faz as celulites sumirem?

Mito. A cafeína usada em produtos cosméticos é capaz de quebrar as células de gordura e diminuir as celulites. Mas a esfoliação com os grãos de café não são suficientes para reduzir os furinhos, já que a esfoliação tem o objetivo apenas de remover as células mortas.

Usar calças apertadas favorece o aparecimento das celulites?

Verdade. A roupa apertada não chega a causar, mas sim piorar. Dois dos problemas que causam a celulite são a má circulação e acúmulo de líquidos. Quando vestimos uma roupa justa, ela prejudica a circulação sanguínea e linfática.

Gelatina reduz as celulites?

Mito. Não existe nenhuma pesquisa que comprove que um só tipo de alimento faz com que as celulites sumam em um passe de mágica.



Celulites têm solução?

Verdade. Graças à tecnologia, já existem alguns procedimentos estéticos especialmente voltados aos cuidados das celulites, que associados à alimentação saudável e exercícios físicos são capazes de eliminá-las quase completamente.

Massagens não funcionam

Mito. Muito pelo contrário, elas funcionam e muito. Massagear a área uma vez por dia, se possível com uma escovinha de massagem, ajuda na circulação sanguínea e pode diminuir sua presença no corpo.