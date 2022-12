A empresária Bela Brito, da Bela Brito Joias - Reprodução

A empresária Bela Brito, da Bela Brito JoiasReprodução

Publicado 06/12/2022 21:48

Natural de Pernambuco, casada, mãe de dois filhos e formada em direito, o nosso mulherão de hoje tem o empreendedorismo como um divisor de águas em sua vida. Aos 55 anos, Bela Brito conquistou seu espaço no mercado de joias e hoje ajuda mulheres na conquista desse verdadeiro sonho. Mas não foi sempre assim. Atuar em um mercado de peças preciosas exige sensibilidade, conhecimento e dedicação. Mesmo sendo um grande desafio, a vontade de empreender falou mais alto e assim Bela se tornou uma empresária de sucesso no ramo. Hoje ela é a dona da Bela Brito Joias

Ainda jovem ela já demonstrava jeito para o comércio. No ensino médio vendia biquínis no banheiro para as amigas e percebeu uma habilidade e energia para empreender. Depois, na faculdade, começou a vender joias para os professores, diretores e alguns alunos. Desde então não parou mais.

“Aos 20 anos engravidei do primeiro filho e foi nessa época que me voltei ainda mais para o mercado das joias, já que eu e meu marido éramos muito novos e eu encontrei nas joias uma forma de manter meu filho”, explica a empresária.

Ainda muito jovem, a então vendedora conseguiu um bom fornecedor e resolveu ampliar as vendas das peças. Depois de se formar em advocacia começou a trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho, mas sempre conciliando com o lado empreendedora.

“Mesmo trabalhando na área, as joias faziam parte da minha vida, já que era verdadeiramente a minha paixão. Estou há 35 anos vendendo joias e posso dizer que me sinto completamente realizada. Foi um caminho que sei que Deus escolheu para mim, pois amo tudo que envolve esse meio. O caminho é ter muito amor pelo que faz”, lembra Bela.

Mesmo sendo um mercado inusitado e difícil de alcançar, Bela explica que para dar certo é preciso saber lidar com sentimentos e a autoestima feminina, exige dedicação e delicadeza.

“As mulheres amam joias porque elas eternizam momentos felizes. Quando ganhamos ou compramos uma, ela é acompanhada de algum momento especial em que fomos presenteadas ou por uma conquista de um desejo nosso. A mulher se sente poderosa com uma joia”, explica.

Mesmo após muitos anos consolidada no mercado, a empresária explica que é preciso sempre inovar e até se reinventar. E deixa um recado importante para quem deseja ser dona do próprio negócio.

“Após três décadas trabalhando com as vendas decidi entrar nas mídias digitais e estou amando! Minha enteada me incentivou e hoje tenho uma criadora de conteúdo. Mesmo já tendo a confiança dos meus clientes, as mídias digitais intensificaram isso ainda mais. Empreender é buscar sempre mais e o melhor para os clientes. Meu conselho é nunca desistir dos seus sonhos e ter fé em Deus. Tudo que a gente planta de bom a gente colhe. E muito trabalho sério”, finaliza.