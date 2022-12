Rock 80 Festival terá duas edições com entrada gratuita, na Urca e na Lagoa - Reprodução

Rock 80 Festival terá duas edições com entrada gratuita, na Urca e na LagoaReprodução

Publicado 09/12/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Rock 80 Festival terá duas edições com entrada gratuita

Para animar os festejos do último mês do ano, com muito rock, o evento Rock 80 Festival, traz duas edições no mês de dezembro: nos dias 10 e 11 de dezembro (sábado e domingo), das 12h às 22h, na Lagoa, no Parque das Figueiras, e nos dias 16 a 18, na Praça Coronel Tibúrcio na Urca, na sexta das 17h às 22h e sábado e domingo, das 12h às 22h. O festival terá programação para toda a família. O evento é solidário e o público é convidado a doar 1 quilo de alimento não perecível que será doado para instituições do Rio de Janeiro. Com gastronomia variada, o evento oferece shows de bandas cover dos anos 80, além de feira de moda e artesanato, e também Foto na Cabine, com gravações de vídeo 360, gratuito. E não para por aí. Mamães e papais que desejam ir com filhos, o evento traz também um espaço infantil especial, com muita brincadeira e diversão.

Espetáculo sobre as raízes africanas do tango no Teatro Vanucci

No dia 15 de dezembro, o Teatro Vanucci recebe o espetáculo "Tangô, Tangô: as raízes africanas do tango'', dirigido pelo professor e coreógrafo Luciano Bastos. A peça propõe um resgate histórico, apresentando as transformações que o tango sofreu ao longo do século passado e suas diferentes facetas. A atração tem apresentação única, às 20h.

Programação de natal no Shopping Nova Iguaçu

O Shopping Nova Iguaçu montou uma programação divertida voltada para todos os públicos neste mês de dezembro. Teatro infantil, música e dança estarão presentes nas atividades. No dia 18 de dezembro haverá um encontro com os personagens do filme Shrek, a partir das 14h, a atração é gratuita e os interessados em participar devem retirar o cupom no aplicativo do shopping e fazer a doação de 1kg de alimento. Atividades dedicadas aos pequenos não faltam. No dia 10 de dezembro, o shopping apresenta o espetáculo O Grinch, às 16h. Além disso, haverá o tradicional festival infanto juvenil Quem Dança é Mais Feliz, com apresentações aos domingos, 11 e 17 de dezembro, às 12h30 e 19h, respectivamente.