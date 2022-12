Jade Picon - Divulgação

Publicado 11/12/2022 01:00

O verão começa no fim do mês, mas os dias quentes já chegaram com força total! Com a temperatura elevada, o biquíni, que é uma peça fundamental no guarda-roupa da mulher brasileira, se torna o queridinho da estação.



Confortável e de diversas cores e estilos, a tendência já está nas praias e piscinas. E para saber quais são as peças adotadas por Jade Picon, Bruna Marquezine e outras celebridades, a influenciadora de moda Márcia Lima separou cinco tipos que estão fazendo sucesso entre as famosas.



Biquíni com amarração

Sempre queridinho na estação, esse biquíni é amado por Viih Tube, Flavia Pavanelli, Paolla Oliveira e Flávia Alessandra. Com as alças da parte de cima fazendo uma amarração na barriga, a ideia da peça é deixar a mulher mais estilosa com efeitos assimétricos ao corpo.



Biquíni tomara que caia com calcinha cintura baixa

Esse, muitos já conhecem, desde os tempos das novelas de Manoel Carlos, com lindas mulheres desfilando em Copacabana. A peça é atemporal pela elegância. Sheron Menezzes, Sophie Charlotte e Nicole Bahls são algumas das famosas que desfilam sempre com esse modelo.



Biquíni cortininha

É modelo que toda mulher precisa ter. Além de fashion, deixa a marquinha perfeita. Adotado por Cleo, Bruna Marquezine e Larissa Manoela, ele conta com um top reto, tendo a abertura entre os seios. Fácil de ajustar, é usado com ou sem alças.



Biquíni fio dental

Sensual e tendência em todos os verões possíveis, esse biquíni deixa a marquinha bem pequena. Ela atrai atenções por ser simples e por valorizar o corpo da mulher. Lexa, Nívea Stelmann e Gracyanne Barbosa são algumas das adeptas declaradas da peça.



Biquíni cavado

Um biquíni que vem se destacando por afinar a silhueta. Esse modelo tem a cintura mais alta e é caracterizado por ter só as laterais elevadas, o que deixa um pouco mais a mostra. Deborah Secco, Jade Picon e Rafa Kalimann sempre geram cliques com essa peça.



Independentemente de quem usa ou como as pessoas as enxergam, escolha algo que te agrade e dê uma segurança em relação ao seu corpo. Mais chamativos ou simples, o importante é que todos consigam aproveitar o verão com conforto e elegância, fortalecendo a naturalidade da beleza feminina.

