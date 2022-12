Mariana Goldfarb mostra o corpo sarado em foto de biquíni - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2022 12:32

Rio - Mariana Goldfarb deixou os fãs babando, nesta quarta-feira, ao compartilhar uma foto tirada na praia. No registro publicado em seu Instagram, a mulher de Cauã Reymond exibiu o corpão enquanto posava apenas de biquíni. "A garota de Ipanema tá diferente", brincou a apresentadora, na legenda da postagem.

Nos comentários, a modelo colecionou elogios de seguidores após ostentar o físico sarado ao surgir sentada em uma cadeira de praia e segurando um coco. "Acho que já pode dar o título a você. Musa maravilhosa", afirmou uma internauta. "Deusa", disparou outra fã. "Que barriga é essa, gente?", escreveu uma terceira.

Recentemente, Mariana revelou ter congelado seus óvulos, durante o último episódio da primeira temporada de seu podcast, "C/Alma". A modelo de 31 anos explicou que a decisão parte de sua vontade de ser mãe um dia. Ela é casada com Cauã Reymond, que já é pai de Sofia, de 9 anos, do relacionamento com Grazi Massafera.

"É uma delícia, porque dá liberdade e autonomia. Não abro mão de ser mãe. Acho que todas as mulheres deveriam congelar. Acho que quanto mais nova congelar, melhor é. Se eu pudesse, teria congelado antes. Não é doloroso", contou ela, que ainda brincou com a possibilidade de ter gêmeos com o processo de fertilização. "Acho que não dou conta", disse.

