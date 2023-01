MC Carol - Reprodução do Instagram

MC Carol Reprodução do Instagram

Publicado 06/01/2023 19:27 | Atualizado 06/01/2023 19:28

Rio - MC Carol fez um desabafo, nesta sexta-feira (6), sobre críticas que recebe sobre seu corpo. A funkeira, de 29 anos, usou seu perfil no Twitter para compartilhar comprovantes bancários que provam suas condições financeiras para realizar procedimentos estéticos, mas afirmou que enxerga tanta preocupação com a aparência física como futilidade.

fotogaleria

"Print dos meus três últimos pagametos recebidos, para o pessoal que tá preocupado com meu peitinho caído", começou ela, revelando as transferências que recebeu com um total de R$ 52 mil. "Vão trabalhar, vão evoluir... eu tô preocupada em mudar de carro. No dia em que eu me preocupar com futilidades só para agradar a macho... pode ter certeza que eu tenho dinheiro para isso", escreveu.



Carol aproveitou para incentivar outras mulheres a buscarem crescimento pessoal. "A mulher que tem o sonho de fazer cirurgias em vez de tirar habilitação e fazer faculdade está com a cabeça muito f*dida mesmo! Mana, você vai mexer no seu corpo 30 vezes e não vai conseguir o que você quer! Felicidade e autoestima a gente conquista através da independência, autonomia, reconhecimento profissional. Silicone só vai deixar seu macho felizinho", completou.

No dia q eu me preocupar c

FUTILIDADES SÓ P AGRADAR MACHO pode ter certeza

q eu tenho dinheiro p isso ! — MC Carol (@mc_caroloficial) January 6, 2023