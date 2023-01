Paulo André e Leo Picon apostam corrida em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 18:13

Rio - Paulo André e Leo Picon divertiram os seguidores, nesta sexta-feira, ao compartilhar um registro da viagem que fazem juntos a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Em vídeo publicado pelo influenciador no Instagram, os dois apostam uma corrida na praia e o atleta olímpico acaba ficando para trás na disputa.

"Dada a largada em 2023! Ninguém me pega esse ano", declarou o irmão de Jade Picon, na legenda do vídeo gravado por Gabi Melim, que comentou a postagem: "André te deixou ganhar, Leonardo (risos)", brincou a cantora. Vale lembrar que Paulo André viveu um breve affair com a irmã caçula de Leo, durante a participação dos dois no "BBB 22".

Nos comentários, internautas reagiram à brincadeira entre os amigos: "Leonardo em Paris 2024", disse um seguidor, citando os próximos Jogos Olímpicos. "Fez o P.A. comer areia", destacou mais uma fã. "Corredores de milhões", elogiou outra usuária.

