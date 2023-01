Antonia Fontenelle fala sobre repercussão de ataques a Janja e Imperatriz - Reprodução de vídeo

Antonia Fontenelle fala sobre repercussão de ataques a Janja e ImperatrizReprodução de vídeo

Publicado 06/01/2023 16:48 | Atualizado 06/01/2023 17:21

Rio - Antonia Fontenelle, de 49 anos, cumpriu o que prometeu e se manifestou sobre a confusão envolvendo a primeira-dama Janja e a escola de samba Imperatriz Leopoldinense através de uma live realizada, nesta quinta-feira, em seu canal no YouTube. Em um vídeo de quase 40 minutos, intitulado "A Barrada da Sapucaí é nota 10", a apresentadora e atriz se mostrou exaltada, voltou a dizer que achou a roupa da mulher do presidente Lula feia, reforçou que acredita que a verde e branca é uma escola apática e afirmou que não ficará de fora do Carnaval da Marquês de Sapucaí.

fotogaleria

No video, a viúva de Marcos Paulo comentou mais uma vez o look escolhido por Janja na posse de Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo. "A roupa da moça estava 'horrible' e nem sob tortura vou mudar de ideia", afirmou Antonia, que comparou o figurino da primeira-dama com o da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense, e, na ocasião, disse: "Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira".

Minutos depois, na live, a atriz confirmou o que achava da Imperatriz: "Que eu acho vocês uma escola apática, eu acho...Porque eu digo que vocês são apáticos, vocês acham que podem me barrar da Sapucaí? Que pedância! Estão pensando que estão falando com quem, uma p*tinha de carnaval? Vocês me respeitem que eu tenho história no carnaval, nunca vivi de Carnaval, não, por**. Pelo contrário, eu ajudei e não foi pouco", disse ela, que desfilou durante 14 anos na Grande Rio, dois anos na Império Serrano e um ano como rainha de bateria na Mocidade Independente de Padre Miguel.

Visivelmente irritada, a loira continuou: "Vocês tiraram o foco da primeira dama, seus puxa-saco do car*lh*! E jogaram o foco pra onde não era. Desde quando a roupa da velha guarda é de alta costura? Não estou falando dos senhorzinhos que são o coração da escola, não estou. Vocês nem se preocupam com eles, sabe porquê? Porque eles ficam em pé horas, uns desmaiam, outros ficam suados, implorando água e vocês gritam com eles. E não estou falando só da Imperatriz, não".

Antonia também citou uma solicitação feita pela Imperatriz para a Liesa não aceitar um possível pedido de credenciamento dela no Carnaval. "Vocês acham que estou preocupada com crachazinho de Liesa. Quando eu pedi crachá na vida? Nunca pedi, podem procurar aí no arquivo de vocês. Me respeitem!", reclamou. "Vocês estão pensando o que? Que vão me cancelar? Que vão impedir minha entrada na Sapucaí? Vocês estão de sacanagem com a minha cara?".

Em outro momento, Antonia afirmou: "Eu entro e saio da Sapucaí a hora que eu quiser e quero ver quem é que vai me impedir", disse. Na transmissão ao vivo, a loira ainda falou sobre os planos para o Carnaval deste ano. "Ontem, dois donos de camarotes de Sapucaí me ligaram e me falaram: 'A casa é sua. Você sai e entra a hora que quiser'. Obrigada. Já programei meu Carnaval e não é no Rio, mas eu vou tentar vir para as campeãs".

Confira o vídeo na íntegra:

Relembre o caso:

Tudo começou durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo . Ao acompanhar a cerimônia pela televisão, Antonia, que é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), disse que a primeira-dama, Janja, estava usando um modelito parecido com o figurino da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense.

"Olha, gente... Isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não entendo muito de moda, mas acho que não precisa, isso aqui é a minha opinião... Opinião de uma mulher básica. 'Porque, Leopoldinense, Antonia?' Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira, entendeu? Nem é a velha guarda da Mangueira, Mocidade ou Grande Rio, é Imperatriz Leopoldinense. Só por Deus...", disse.