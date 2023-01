Silvero Pereira e Paulinho da Viola - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 17:08

Rio - Silvero Pereira, que costuma ser muito comparado com Paulinho da Viola quando jovem, aproveitou para ele mesmo mostrar a semelhança entre os dois. O ator, de 40 anos, que fez sucesso em "Pantanal", fez uma publicação no Instagram, nesta sexta-feira (6), em que reproduz uma foto do cantor, de 80 anos, tocando violão quando era mais novo.

"Eu, Paulinho!", escreveu Silvero. "Parece com ele mesmo, tô passada", disse uma internauta.