Zeca Pagodinho mostra comemoração de mêsversário do neto, DomênicoReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 15:57

Rio - Zeca Pagodinho se reuniu com sua família, na noite desta quinta-feira, para celebrar os seis meses de vida do neto Domênico. A festinha foi organizada pelos pais do neném, Eliza e Igor, na cobertura do sambista de 63 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Em vídeo publicado no Instagram, o vovô coruja aparece segurando o pequeno no colo, enquanto o instrumentista Marcos Valle toca o clássico "Parabéns Pra Você" no piano. "Esse Domênico está muito chique!!! Simplesmente teve Marcos Valle, um dos grandes nomes da bossa nova, tocando parabéns no seu aniversário de 6 meses! A festinha aconteceu ontem na casa do vovô Zeca e da vovó Mônica e reuniu seus pais, Eliza e Igor, tios, primos e amigos mais próximos. Viva Domênico! Parabéns! Saúde e muito amor!", diz a legenda da postagem.

O músico, inclusive, fez questão de enviar um recado especial nos comentários do post: "Parabéns, querido Domênico, foi um prazer tocar o 'Parabéns Pra Você' no piano do Zeca, com toda a família reunida. Aliás, foi uma tarde/noitinha muito linda e feliz. Um beijo em todos", escreveu Marcos.

"Coisa mais fofa, muita saúde pra vocês", se derreteu uma seguidora. "Já cresce tendo história pra contar", destacou outra fã. "Parabéns pra esse netinho lindo", desejou uma terceira.



