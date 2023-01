Lexa reencontra Mc Guimê após viagem para a França - Reprodução Internet

Lexa reencontra Mc Guimê após viagem para a FrançaReprodução Internet

Publicado 06/01/2023 19:51

Rio - Lexa compartilhou nas suas redes sociais, nesta sexta-feira (6), que está de volta no Brasil e junto do marido, Mc Guimê. A cantora estava com as amigas Anitta, Bianca Andrade, Juliette, Gabi Lopez e Vivi Wanderlay na França, aproveitando a temporada de neve mas já finalizou as suas férias. Após a separação, a artista e o cantor reataram o casamento em dezembro de 2022 e estão cada vez mais próximos.

Na foto postada, Lexa está no colo do marido e legendou: "Já cheguei de viagem grudada no maridão! Te amo". Guimê respondeu a amada escrevendo: "Te amo gatona!", além de amigos, fãs e seguidores deixaram seus recados e elogios ao casal nos comentários.

Mensagens como: "Nunca mais se separem por favor", "Ta ai um casal que eu senti quando terminaram e torcia muito pela volta. Deus abençoe", "Calsalzão que eu amo" e "Felicidades Lexa, que bom que vocês voltaram vocês dois são lindos, não permita se separarem mais! Vocês dois foram feitos um para o outro", foram as mais mandadas pelos internautas.