Zeca Pagodinho aparece de roupão para desmontar árvore de NatalReprodução Internet

Publicado 06/01/2023 18:51

Rio - Zeca Pagodinho fez uma brincadeira em seu Instagram, nesta sexta-feira (6), o cantor publicou uma foto vestindo um roupão e perguntando aos seus seguidores sobre o verão no Rio de Janeiro. No Dia de Reis, tradicionalmente conhecido por ser a data oficial de tirar os enfeites de Natal, o cantor escreveu na legenda: "Feliz Dia dos Reis Magos! É com esse look que o Zeca Pagodinho vai desmontar a árvore de Natal! Agora uma pergunta importante: o verão chegou???"

Zeca apareceu na foto vestido com o roupão bordado com as suas inicias e uma bengala, fazendo referência aos Reis Magos, que de acordo com a Bíblia, presentearam o recém nascido menino Jesus. "Ouro, incenso, mirra... e cevada!", um de seus fãs lembrou os presentes dados pelos Reis e incluiu a cerveja.

Nos comentários, fãs e seguidores interagiram elogiando o ídolo e mostrando a saudade do verão de dias ensolarados na cidade. Mensagens como: "Poxa Zeca esse verão não vem de jeito nenhum", "Não amigo, porque o inverno insiste em morar no Brasil sob nova administração!!", "Também não sei se o verão chegou, Zeca é o cara", "Estou igual o meu rei Zeca Pagodinho … só na vontade", "O melhor do mundo!" e "Manda esse roupão pra mim Zeca nunca ti pedi nada kkkkk" foram as mais criativas mandadas pelos internautas.