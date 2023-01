Luciana Gimenez aparece de topless e se despede de Trancoso - Reprodução Internet

Publicado 06/01/2023 17:31

Rio - Luciana Gimenez usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (6), para se despedir das férias em Trancoso na Bahia. A apresentadora de 53 anos publicou um carrossel de imagens onde aparecia sem sutiã em uma ducha natural da cidade. Na legenda, escreveu: "Eu juro que é a última foto em Trancoso. Despeço-me desse lugar lindo, com uma bela chuveirada".

Nos comentários, fãs e internautas comentaram elogios para a sua boa forma. Mensagens como: "Nossa assim você me mata", "Inveja desse fotógrafo", "Mulher você é maravilhosa", "Sou fã sua Lu!!! Amo seu jeito de jogar na cara o tanto que você é linda e pode!!!" e "Olha Luciana, te adoro assim mesmo, mas acho errado você ter ficado com toda a beleza do mundo" foram as mais deixadas pelos seguidores.