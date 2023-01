Maite Perroni e Andrés Tovar - Reprodução/Instagram

Maite Perroni e Andrés Tovar Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 21:59

Rio - Ex-integrante do grupo RBD, Maite Perroni usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar que está grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com o produtor Andrés Tovar. A atriz mexicana de 39 anos revelou a novidade em postagem no Instagram, com um vídeo em que o casal mostra diversos recados que espalhou pela casa durante as festas de fim de ano.

fotogaleria

"Agora somos três. Maite e Andres deixaram sua carta embaixo da árvore e seu maior desejo se tornará realidade: serão papai e mamãe. Nos sentimos profundamente gratos com Deus e com a vida por nos permitirem formar nossa família. Bebê Tovar Perroni", celebraram os artistas.

Na legenda da publicação, Maite ainda acrescentou: "Feliz dia dos reis! Agora sim, que comece esse 2023 cheio de amor e tudo o que seus corações desejem, que seja um grande ano para todos", escreveu ela, que ficou conhecida por interpretar Lupita na novela "Rebelde".

Maite Perroni e Andrés Tovar assumiram o romance em outubro de 2021, e se casaram um ano depois. Além da novela e do grupo musical, a estrela mexicana também atuou em outras produções como a série "Desejo Sombrio", da Netflix.