Ex-integrantes do RBD anunciam surpresa para os fãs - Reprodução/Twitter

Publicado 19/12/2022 13:54

Rio - Após um blackout nas redes, os ex-integrantes da banda mexicana RBD, com exceção de Alfonso Herrera, anunciaram uma surpresa para os fãs programada para o dia 19 de janeiro. Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann divulgaram um vídeo com cenas da novela mexicana Rebelde, que deu origem ao grupo, e com registros exclusivos do reencontro promovido pela intérprete de Mia Colucci.

fotogaleria Além disso, todos os artistas colocaram o símbolo do grupo RBD como foto de perfil em suas redes. Ao final do vídeo, um link para cadastro foi disponibilizado. O anúncio deixou os fãs eufóricos com o possível retorno da banda aos palcos e causou a instabilidade do site divulgado.

EU ME ENCONTRO SEM CHÃO, MEU RBD IS BACK É REAL pic.twitter.com/LbuP7Hzxi8 — mel (@eusoquerovclsmg) December 19, 2022