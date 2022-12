Simaria Mendes revela se está se relacionando com alguém - Reprodução / Instagram

Simaria Mendes revela se está se relacionando com alguémReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2022 21:31



fotogaleria Rio - Simaria Mendes, de 40 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para interagir com os seguidores e revelou se está ou não em algum relacionamento. No Instagram, a cantora ainda tirou dúvidas dos fãs sobre outros aspectos pessoais de sua vida.

"Está 'pegando' alguém?", quis saber um internauta. "Nada. Zero! A 'véia' está 'off'", disse a artista, que se divorciou em agosto de 2021, após 14 anos de casamento com o espanhol Vicente Escrig.

Durante a interação, Simaria desejou um 2023 de muitas vitórias e ainda contou que "caráter e lealdade" são as características que mais admira e "desonestidade" a que mais odeia. Ao ser questionada sobre uma pessoa de quem sente saudade, a cantora admitiu: "Meu pai".