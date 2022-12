Carolina Ferraz exibe fotografias de viagem com filhas aos Alpes Franceses - Reprodução / Instagram

Carolina Ferraz exibe fotografias de viagem com filhas aos Alpes FrancesesReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2022 18:26 | Atualizado 18/12/2022 18:27

Rio - A atriz e apresentadora Carolina Ferraz, de 54 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar registros da viagem que realizou com as filhas para os Alpes Franceses. No Instagram, a artista ainda garantiu elogios dos seguidores ao exibir as fotos de Valentina, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com o diretor Mário Cohen, e da pequena Izabel, de 7, de sua antiga relação com o médico Marcelo Marins.

fotogaleria

"Sete dias depois", legendou Carolina ao publicar as imagens. Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho à apresentadora e suas herdeiras. "Parabéns pela família", disse um internauta. "Sua filha mais velha é a sua cara!", opinou outra. "Também tenho um adulto de 25 anos e um fofo de 10", escreveu uma terceira. "Filhas lindas como a mãe", elogiou uma fã. "Aproveitem esse momento", desejou uma seguidora.