Boninho anuncia novidade no BBB23 - Reprodução/Instagram

Boninho anuncia novidade no BBB23Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2022 16:13 | Atualizado 18/12/2022 16:20

Rio - Boninho aproveitou o jogo da final da Copa do Mundo, neste domingo (18), para soltar de surpresa uma novidade sobre o "BBB 23". O diretor da Globo publicou um vídeo no Instagram brincando com a lista dos nomes que vem sendo especulados.

fotogaleria

”A lista dos candidatos está tão grande, que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, Oscar, e você vota. Quem deve entrar no BBB23?”, questionou.



Ele justificou dizendo que recebe ótimas sugestões para escalar para programa e, por isso, criou uma competição para os espectadores escolherem quem deve entrar. Os nomes dos atores Serjão Loroza, Cleo Pires, Romulo Arantes Neto, da ex-atleta Hortência, e do atleta Arthur Zanetti, das cantoras Lexa e Paula Fernandes, entre outros famosos, aparecem no grupo.





O "BBB23", apresentado por Tadeu Schmidt, tem início previsto para 16 de janeiro de 2023, e recentemente foi confirmada a presença da famosa Casa de Vidro. "Podemos revelar que, mais uma vez, a casa de muros transparentes será montada em um shopping center, onde seus habitantes serão vistos por todos, inclusive por quem passar pelo local", revelou a equipe do programa.

ASSISTA AO VÍDEO: