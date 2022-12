TV Globo confirma Casa de Vidro para o ’BBB 23’ - Reprodução de vídeo

Publicado 16/12/2022 11:43 | Atualizado 16/12/2022 11:52

Rio - As novidades sobre o 'Big Brother Brasil 23', da TV Globo, que tem estreia prevista para o dia 16 de janeiro, já começaram a surgir. A casa de vidro está de volta e confirmadíssima nesta edição. Os participantes, desta vez, ficarão confinados em um shopping. A informação foi anunciada pela emissora, nesta sexta-feira, que ainda deu mais detalhes da dinâmica.

Pela primeira vez, ela acontecerá antes do início do jogo e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil. Mais informações sobre a quantidade de participantes e a 'função' misteriosa serão informada em breve.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero é de Boninho.