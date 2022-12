Jade Picon mostra natal da personagem Chiara - Reprodução Internet

Jade Picon mostra natal da personagem ChiaraReprodução Internet

Publicado 21/12/2022 20:33 | Atualizado 21/12/2022 20:47

Rio - Jade Picon compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (21), o look da sua personagem Chiara, para a cena de Natal na novela "Travessia" da Rede Globo. A influenciadora mostrou o cenário montado com a tradicional árvore, e detalhes da maquiagem da sua produção. Na legenda, escreveu: "ontem foi dia de gravar o natal da Chiara".

A atriz mostrou o look verde, com top de paetê e um par de botas marrom, o que foi suficiente para seu irmão, Leo Picon, brincar com o tom escolhido. "Cosplay do Grinch", escreveu o empresário nos comentários do post de Jade. Internautas e fãs se juntaram ao influenciador e elogiaram a empresária, mandando recados como: "Nosso orgulho", "Ansiosa para assistir o natal dos Guerra", "Apaixonada nesse look de milhões" e "Estava muito linda"

Conhecido por odiar o Natal, o Grinch é um personagem verde do filme "The Grinch" de 2000. Interpretado por Jim Carrey o tradicional longa natalino é inspirado em um livro de 1957 de Dr. Seuss. Na trama, a criatura odeia o espírito do feriado e faz de tudo para impedi-lo de acontecer.