Simone Mendes enfrentou perrengue na chuvaReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2022 18:47

Rio - Simone Mendes enfrentou uma chuva forte nesta quarta-feira (21) ao voltar de uma tarde de compras no shopping. A cantora relatou o perrengue no Instagram Stories onde apareceu encharcada após voltar a pé para casa.

"Sobrevivi! Galera, fui ali no shopping comprar uma mala. Me molhei todinha, não tinha guarda-chuva, não tinha ninguém para buscar e eu vim a pé na chuva. Olha só o estado da pessoa. Molhou tudo, o pé veio escorregando no chinelo. Sobrevivi, histórias para contar", contou.