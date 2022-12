Marrone, da dupla com Bruno, é internado em hospital - Reprodução Internet

Publicado 21/12/2022 13:52 | Atualizado 21/12/2022 13:52

Rio - O cantor Marrone, de 57 anos, usou o Instagram, nesta terça-feira, para tranquilizar seus fãs após ser internado para realizar um procedimento médico em um hospital de São Paulo. O sertanejo contou que estava com muita azia e fez uma endoscopia. O cantor foi diagnosticado com esofagite.

"Tudo com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite", disse o artista nos Stories, do Instagram.