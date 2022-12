Thiaguinho com sua família e Carol Peixinho em Londres - Reprodução Internet

Thiaguinho com sua família e Carol Peixinho em LondresReprodução Internet

Publicado 21/12/2022 20:10

Rio - Thiaguinho está em Londres aproveitando as férias com sua família e a namorada Carol Peixinho. O cantor compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (21), cliques em pontos turísticos da capital da Inglaterra, e escreveu na legenda: "Não é o quanto temos, mas o quanto desfrutamos... Isso faz a felicidade!"

A ex-BBB deixou seu recado na publicação do namorado ao escrever: "Delícia de dia. Amo muito vocês!!!". Nos comentários, artistas e amigos do casal se juntaram aos fãs e internautas para elogiar a família. O ator David Junior disse: "Nada melhor do que viajar em família, irmão. Aproveitem!!!", o cantor Belo comentou: "Família base de tudo, Deus abençoe vocês" e João Pedro Januário escreveu: "Que maravilha irmão! Aproveitem muito!"

Carol Peixinho também fez uma publicação em carrossel mostrando fotos do look e com a família do namorado. A ex-BBB escreveu na legenda: "Londres é sempre uma boa ideia, com a família", e recebeu muitos elogios. A colega de confinamento Elana desejou: "Aproveite muito!", e se juntou aos seguidores e internautas que mandaram mensagens como: "Divirtam-se muito, seus lindos!!", "A princesa e o príncipe em terras reais!", "Amei esse carrossel! Puro amor!" e "Diva!"