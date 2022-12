Xanddy e Victor Alexandre - Reprodução Internet

Xanddy e Victor AlexandreReprodução Internet

Publicado 21/12/2022 13:29 | Atualizado 21/12/2022 13:36

Rio - O cantor Xanddy, de 43 anos, ex-vocalista do Harmonia do Samba, fez uma homenagem para o filho caçula, Victor Alexandre, fruto de seu casamento com Carla Perez, no Instagram e surpreendeu seus seguidores com uma foto em que os dois levantam o short e mostram as coxas musculosas.

"Dezenove anos do Victor Alexandre! Alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha? Filho, hoje o dia é ainda mais especial, porque nessa data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor. Meu filho, que o Senhor Jesus te abençoe infinitamente, te guarde e seja sempre, sempre sua direção. Eu te amo infinito, meu caçula", escreveu Xanddy na legenda da imagem.

A dançarina Carla Perez, mãe de Victor Alexandre e mulher de Xanddy, também fez uma homenagem para o filho. "Meu filho Victor Alexandre! Dia escolhido por Deus para completar minha vida, com o filho mais humano, lindo, respeitador, amoroso, responsável, brincalhão, sensível e que tem o coração mais lindo do universo! Filhão, agradeço a Deus diariamente por Ele ter me escolhido para ser sua mãe, sou a mulher mais feliz do mundo inteirinho! Oro para que Jesus Cristo continue te iluminando, abençoando e que todas as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Hoje, o dia é todinho seu… E que felicidade poder celebrar mais um ano assim, todos aqui juntinhos. Te amo muito, muito, muito e para sempre vou te amar, até o infinito e além", escreveu.