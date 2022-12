Gabriel Medina comemora seu aniversário de 29 anos com o tema ’Baile de Favela’ - Reprodução Internet

Gabriel Medina comemora seu aniversário de 29 anos com o tema ’Baile de Favela’Reprodução Internet

Publicado 21/12/2022 07:55 | Atualizado 21/12/2022 09:44

Rio - O surfista Gabriel Medina só completa 29 anos na quinta-feira, dia 22, mas adiantou a comemoração para a noite desta terça. A festa, que teve como tema "Baile de Favela", contou com presenças ilustres como o jogador de futebol Neymar e sua irmã, Rafaella Santos, o surfista Pedro Scooby, o DJ Alok, o ex-BBB Paulo André, Éder Militão, a ex-Fazenda Pétala Barreiros, o cantor Mateus, da dupla com Jorge, Gabigol, entre outros.

fotogaleria

"Comemorar o aniversário com os amigos não tem preço! Já que o tema é baile de favela", escreveu Gabriel Medina no Instagram. "O aniversário é em dois dias, mas vamos comemorar hoje! Tudo de melhor na sua vida, meu irmão! Só vamos, @gabrielmedina", postou o surfista Pedro Scooby. "Ou corre com noix, ou corre de noix", disse Neymar nas redes sociais.