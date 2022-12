Pedro Sampaio e Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Pedro Sampaio e Pabllo VittarReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2022 13:24 | Atualizado 21/12/2022 13:26

Rio - Pabllo Vittar abriu o jogo sobre sua relação com Pedro Sampaio. Em participação no podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, 'Quem Pode, Pod', a cantora, de 29 anos, explicou que continua solteira, mas que já ficou algumas vezes com o DJ.

fotogaleria

"Eu amo o Pedro, a gente é muito amigo. Já beijei já, mas a gente tem uma amizade que não sei nem explicar, ele é quase meu irmão. Ele é muito fofo. Ele é quietinho", disse ela.



"Às vezes a mídia está mais interessada nos nossos relacionamentos do que o nosso trabalho. Ano que vem tá aí, Carnaval batendo na porta e não tenho nem tempo [de namorar]", afirmou Pabllo