Pedro Paulo Rangel como Calixto em ’O Cravo e a Rosa’Reprodução/TV Globo

Publicado 21/12/2022 09:24 | Atualizado 21/12/2022 09:33

Rio - Vários artistas usaram as redes sociais, nesta quarta-feira, para lamentar a morte do ator Pedro Paulo Rangel , de 74 anos, que morreu nesta madrugada.

O veterano estava internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul da cidade, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), causada pelo tabagismo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O autor Walcyr Carrasco, que escreveu "O Cravo e a Rosa", disse que a morte de Rangel é uma "grande perda". Confira abaixo o que mais personalidades disseram:

Walcyr Carrasco: "Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Uma grande perda! Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto! #rippedropaulorangel".

Luiz Fernando Guimarães: "Grande companheiro de tantas histórias. Sempre fui muito fã, e tive o privilégio de sermos parceiros na Tv Pirata e Minha Nada Mole Vida. Que os anjos estejam com você! Sua partida nos deixa um vazio... Sentirei sua falta querido Pepê!"

Felipe Camargo: "Pedro Paulo Rangel, um dos maiores atores de todos os tempos, meu amigo querido, com quem tive a honra de trabalhar no teatro e na televisão, partiu hoje para iluminar outros palcos com seu talento arrebatador, com sua elegância, inteligência e humor insuperável… obrigado PEPÊ!!!!! Que Deus te abençoe e ilumine sempre onde estiver…".

Dan Stulbach: "Que ator maravilhoso, um homem gentil, doce, sutil. Engraçado e dramático. Elegante. Pedro Paulo Rangel se foi hoje. Único, um ator e uma pessoa grandiosa. Vou sentir sua falta Pepê. Descanse em paz".

Ary Fontoura: "Ahhhh (emojis de choro)".

Luis Mello: "Descanse em paz, querido PP".

Carol Castro: "Ah não. PP! Descanse em paz".

Juliana Alves: "Um ator genial. Conheci melhor o trabalho de Pedro Paulo Rangel ao assistir no teatro seu espetáculo SoPPa de Letras. Me tornei ainda mais fã desse artista gigante que deixará muitas saudades.

Esteja em paz, querido".

Marcelo Freixo: "Pedro Paulo Rangel marcou a história da dramaturgia brasileira. Na televisão, fez personagens inesquecíveis. Muito triste com sua morte. Que Deus conforte a família e os amigos."

Britto Jr.: "Morreu nesta madrugada o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Sai de cena cedo, depois de ter cumprido seu papel artístico com maestria."

Alexandra Frota: "Grande talento estivemos juntos por várias vezes . Brilhe sempre Morre Pedro Paulo Rangel, presença marcante na TV por décadas, aos 74 anos."