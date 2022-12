Luísa Sonza desabafa sobre haters nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Rio - A cantora Luisa Sonza, de 24 anos, fez uma postagem no Twitter que deixou seus fãs preocupados na noite desta quarta-feira. A artista comentou as críticas que recebeu depois de lançar sua nova música, "Mamacita", uma parceria com o rapper Xamã.

"Como pode eu entrar no Twitter, ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer, parabéns pelo talento de vocês, galera", escreveu a cantora, que já havia dito anteriormente que foi diagnosticada com depressão.

Preocupados com a saúde mental da cantora, os fãs mandaram mensagens de apoio. "Luisa, enquanto você se importar com os comentários desse site ou de qualquer outro, sua vida vai ser um inferno", disse um seguidor. "Foca no amor dos seus fãs, deixa essas pessoas infelizes pra lá", comentou outro admirador.

"Infelizmente o Twitter é assim. Um bando de covarde se juntando pra falar mal de alguém e com ansiedade social na vida real. É bem patético. Só posso te recomendar que você não acesse mais essa rede", afirmou uma terceira pessoa. ]

Recentemente, Luisa já havia falado sobre depressão em conversa com os fãs nas redes sociais. "Tem dias que é simplesmente insuportável viver", disse a cantora. "Não, gente. Não precisa algo ter acontecido para um depressivo odiar viver ou sofrer por estar vivo. A vida dele, inclusive, em teoria, até pode estar perfeita", completou.