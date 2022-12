Como prometido, Deolane Bezerra faz festa para fãs em São Paulo

Rio - A ex-participante de "A Fazenda 14" Deolane Bezerra cumpriu o que prometeu e bancou uma festa para seus fãs, na quadra de uma escola de samba na Zona Oeste de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Cerca de mil pessoas compareceram ao evento. Simpática, Deolane tirou várias fotos com seus admiradores.

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, e as irmãs da advogada, Daniele e Dayana Bezerra, também prestigiaram a festa. MC Mirella foi a atração da noite e animou o público com seu show.

Inicialmente, Deolane Bezerra resolveu fazer a festa para prejudicar a audiência de "A Fazenda 14". A intenção da advogada era promover o evento no mesmo dia em que aconteceu a final do reality show. No entanto, posteriormente, ela desistiu e pediu para que seus fãs apoiassem Bia Miranda, sua aliada, que estava concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão contra Bárbara Borges e Iran Malfitano. Bárbara, principal rival de Deolane, foi quem levou o prêmio para casa.

