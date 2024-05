Arlindo Cruz - Reprodução do Instagram

Arlindo Cruz Reprodução do Instagram

Publicado 08/05/2024 09:08 | Atualizado 08/05/2024 10:05

Rio - Arlindo Cruz, de 65 anos, já está em casa. O sambista recebeu alta da Casa de Saúde São José, localizada na Zona Sul do Rio, na última segunda-feira (6). A informação foi confirmada por Babi Cruz, mulher do cantor e compositor, ao DIA, na manhã desta quarta.

"Com as graças e as bênçãos dos nossos orixás, de Deus acima de tudo, o nosso herói continua a missão. Está em casa, aqui no nosso colinho, usufruindo do conforto e do aconchego, do cheirinho de casa. Está em casa na paz. Continua na missão que Deus determina. Vamos seguir em frente com os cuidados, com o carinho, com o zelo. Ele quer viver, ele tem força para viver, ele quer ficar por aqui. É a missão dele. Minha também, nossa, aqui de tudo. Do mundo", afirmou Babi, que recentemente fundou um instituto para preservar o acervo do artista