Luana Piovani agradece Cintia Dicker por levar Dom à escola - Reprodução / Instagram

Luana Piovani agradece Cintia Dicker por levar Dom à escolaReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 20:33

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais para agradecer Cintia Dicker por ter levado Dom, filha da atriz com Pedro Scooby, à escola. Nesta quarta-feira (8), a artista foi aos Stories, do Instagram, para falar sobre o assunto. O menino, de 12 anos, está morando com o pai desde março.

fotogaleria

"Feliz que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando pra ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus. Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi a escola. Finalmente", disse ela, que escreveu: "Grata, Cintia", nos Stories.

Recentemente, Luana Piovani usou as redes sociais para contar que Dom ainda não havia sido matriculado em uma escola, 20 dias depois de se mudar para a casa do pai no Brasil. A revelação veio após Pedro Scooby se deslocar para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Com isto, a atriz recebeu uma chuva de comentários negativos por seu histórico de brigas com o surfista.

Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8. O surfista ainda é pai de Aurora, fruto de seu relacionamento com Cintia Dicker.