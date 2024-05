Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, doa para as vitimas do Rio Grande do Sul - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/05/2024 17:06

Rio - Fernanda Campos, pivô da separação entre Neymar e Bruna Biancardi no ano passado , revelou, nesta quarta-feira (8), que fará doações para o Rio Grande do Sul utilizando o montante recebido com novas assinaturas no seu perfil do "Privacy", plataforma de conteúdo adulto.

“O valor de cada assinatura nova será doado. Estou ajudando duas ONGs, uma que cuida de desabrigados e outra que resgata animais. Estou fazendo minha parte e espero que outras 'influencers' façam o mesmo. Precisamos usar a nossa audiência para o bem, para o social", disse ela, que é gaúcha.

Fernanda Campos mostra quanto recebe por mês com fotos e vídeos na web Reprodução / Redes sociais

A modelo afirmou ter feito um pix de R$ 15 mil no primeiro dia, e a meta é doar quantias maiores. "Cada um faz o que pode", recomendou a beldade consciente. Ela é uma das criadoras de conteúdo mais bem pagas do Brasil. Quando perguntado nos stories por um seguidor sobre "mostrar o corpo na internet", ela respondeu de forma bem humorada mostrando o faturamento por mês.