Anitta curte praia no Rio e posa com biquini diferentãoDelson Silva/ Agnews

Publicado 08/05/2024 16:12

Rio - Que calor! Anitta foi clicada, nesta quarta-feira (8), curtindo um dia de praia no Rio. A poderosa aproveitou as altas temperaturas para se refrescar no mar de Grumari, na Zona Oeste da cidade, com um biquini diferentão nas cores do Brasil, verde e amarelo.

A artista está em terras cariocas após participar do show histórico de Madonna na Praia de Copacabana no último sábado (4). Na ocasião, Anitta subiu aos palcos ao lado da Rainha do Pop durante a música "Vogue", onde apareceu como "jurada convidada".