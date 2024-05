Luan Santana e Jade Magalhães - Reprodução

Luan Santana e Jade MagalhãesReprodução

Publicado 08/05/2024 21:56 | Atualizado 08/05/2024 22:22

Rio - O sertanejo Luan Santana confirmou que o casamento com a influenciadora Jade Magalhães, namorada de longa data, provavelmente vai acontecer no final do ano. Entre idas e vindas, o casal reatou o noivado em fevereiro deste ano, após uma separação de quatro anos