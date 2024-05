Lana Rhodes na gravação do DVD de Glória Groove - Webert Belicio/ Agnews

Lana Rhodes na gravação do DVD de Glória GrooveWebert Belicio/ Agnews

Publicado 08/05/2024 20:19

Rio - Celebridades diversas estiveram na casa de eventos "Ribalta", na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para participar da gravação do DVD de Glória Groove "Serenata da GG", nesta quarta-feira (8). Confira, na galeria, fotos de David Brazil, Nicole Bahls e Hugo Bonemer, entre outros famosos.

fotogaleria

A cantora e drag convidou pesos pesados do pagode, como Alcione e Thiaguinho. É a primeira vez que ela canta este ritmo musical, sucesso no Rio de Janeiro, e foco do DVD ao lado do gênero R&B.