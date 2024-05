Ex-BBB Victor Hugo cria o próprio reality show - Reprodução / Youtube

Publicado 08/05/2024 19:05

Rio - O ex-brother Victor Hugo, participante do BBB 20, anunciou nesta quarta-feira (10) que "A Bolha", reality show produzido por ele, terá duração de 100 dias, indo até agosto. O programa, disponível no Youtube, teve estreia na terça-feira (7).

No primeiro episódio da atração, apelidada de "A Bolha do VH", em alusão às iniciais do produtor, uma participante passou mal na prova de resistência ao beber dois litros de água. O fato casou apreensão entre os telespectadores porque ela saiu do enquadramento da webcam, acontece de forma remota, gravado via plataforma de reunião online, como o Zoom.

MEU DEUS! Victor Hugo acaba de informar que #ABolhaDoVH terá a duração de 100 dias! O reality show vai até AGOSTO. pic.twitter.com/eamYZRmXP9 — Chico Barney (@chicobarney) May 8, 2024

Os comentários, na web, foram diversos. Uma internauta escreveu "Me pergunto em quantos episódios de A Bolha o Ministério Público vai ser acionado", enquanto outro apoiou o psicólogo de formação "Da próxima, pensem bem antes de fazerem a inscrição, se conseguirão mesmo participar e não tirarem vagas de quem realmente quer/pode. Fora que mesmo o Victor Hugo sendo um fofo, é falta de respeito com ele e toda equipe".