Pabllo Vittar brilha ao lado de Madonna em after partyReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 15:56

Rio - Após participar do show histórico de Madonna, na Praia de Copacabana, Pabllo Vittar compartilhou, em suas redes sociais, mais um registro ao lado da Rainha do Pop, nesta quarta-feira (8). No Instagram, a drag queen posou com a diva americana no after party no Copacabana Palace.

Além da foto ao lado de Madonna, Pabllo também brilhou ao posar na piscina do hotel de luxo. "Uma noite inesquecível", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Um ícone reconhece o outro", escreveu um perfil. "A filha da Madonna mesmo", disse outro. "Icônica", elogiou a atriz Débora Nascimento.

Além de Pabllo, Madonna também publicou a foto ao lado da drag queen brasileira. Em seu perfil do Instagram, a Rainha do Pop compartilhou outros cliques inéditos de sua passagem pelo Brasil na festa que aconteceu depois do show que reuniu 1,6 milhão de pessoas em Copacabana.

"Algumas memórias do fim da minha turnê... O resto está para sempre no meu coração!", escreveu Madonna na publicação que fez ao lado de Pabllo Vittar, parte de sua equipe e dançarinos, além do DJ Diplo, que foi o responsável por abrir o show histórico da Rainha do Pop.