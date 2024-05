Famosos marcam presença em premiação no Rio; confira!

Rio - Diversos famosos marcaram presença, nesta quarta-feira (8), no "Prêmio Sim à Igualdade Racial", que aconteceu na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio. Nomes como Xamã, Péricles e Ícaro Silva prestigiaram o evento, que busca celebrar pessoas negras e indígena, além de empresas que se destacam na luta pela igualdade racial. Veja as fotos!

Relatar erro