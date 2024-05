Viviane Araujo - Reprodução

Publicado 08/05/2024 20:07

Rio - Viviane Araujo aproveitou a quarta-feira (8), para cuidar do visual. Em seu story do Instagram, a influenciadora revelou que foi ao salão de beleza para retocar a cor de seu cabelo e mostrou como são seus fios sem o mega hair.

"Aqui, olha, meus amores. Esse aqui é o meu cabelo sem mega hair. Ele nem está tão curto, mas ele só está um pouco ralinho, está vendo? Mas ele está bonitinho", afirmou Viviane.

Em outro momento, a influenciadora compartilhou o processo de tintura do cabelo e de sua sobrancelha e brincou com os seguidores sobre como estava no momento. "Fala que eu estou linda agora, gente (risos)", escreveu.