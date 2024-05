Deborah Secco viaja para Paris com a filha, Maria Flor - Reprodução

Publicado 08/05/2024 17:01

Rio - Deborah Secco utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para contar que viajou para Paris, na França, com a filha, Maria Flor. Em seu story do Instagram, a atriz mostrou o passeio de barco no Rio Sena, famoso ponto turístico do local, ao lado da pequena, que é fruto de seu relacionamento com Hugo Moura.

"E agora eu vim revelar o nosso destino", disse. "Paris!", comemorou Maria Flor. "E já estamos aonde, Fifi?", perguntou a artista. "No Rio Sena", respondeu a pequena. "Navegando no Rio Sena, não é? Construindo memórias. Vai ter pique-nique no barco? No Rio Sena? É uma colecionadora de pique-niques", brincou Deborah.

Em seguida, a artista mostrou os lanches para a ocasião especial, que contou com "croissant" e refrigerante. Além disso, ela compartilhou um registro de Maria Flor em frente a famosa Torre Eiffel.