Fátima Bernardes cria canal no YouTubeReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 14:25 | Atualizado 08/05/2024 16:35

Rio - Fátima Bernardes anunciou, nesta quarta-feira (8), a criação de um canal no YouTube. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora, que encerrou recentemente o contrato com a TV Globo após 37 anos, compartilhou um vídeo em que mostra como será o "Canal Fátima Bernardes", com cenas dos bastidores da produção."A partir da próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado. Estou te esperando aqui, no meu canal do YouTube, para a gente conversar, trocar ideias, falar de Olimpíadas, elas estão chegando. Falar sobre a vida, ouvir e contar boas histórias. Então aproveita e já se inscreve no canal, que logo, logo nós vamos estar juntinhos", falou a agora youtuber no vídeo.Na legenda da post, a apresentadora fala sobre a nova fase da carreira. "É o começo de uma nova trajetória na minha carreria, agora, lá no YouTube", escreveu, destacando que o lançamento acontecerá na quinta-feira (16).