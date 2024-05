Anitta abre álbum de fotos e agradece participação no show de Madonna no Rio - Reprodução / Instagram

Anitta abre álbum de fotos e agradece participação no show de Madonna no RioReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2024 18:25 | Atualizado 05/05/2024 18:28

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou neste domingo (5), nas redes sociais, diversos cliques para celebrar e agradecer sua participação no show de Madonna, de 65, nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

"Ontem foi uma noite histórica para minha cidade do Rio de Janeiro. Madonna terminou seu tour na praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas. Um momento tão especial para todos nós. Sinto-me realmente honrada por me teres convidado para fazer parte deste momento. Você representa a liberdade de toda uma comunidade que ontem celebrou juntos a sua vitória", escreveu ela na legenda da publicação.No show, Anitta e Madonna fizeram caras e bocas durante simulação de sexo oral na apresentação . A Poderosa subiu ao palco como "jurada convidada" no número "Vogue", levando o público à loucura.

A Rainha do Pop transformou Copacabana em uma grande pista de dança e embalou o público com seus maiores sucessos no show que marcou o fim da turnê "The Celebration ", que celebra seus 40 anos de carreira.