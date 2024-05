Anitta e Madonna protagonizam cenas quentes no palco - Reprodução de vídeo

Publicado 05/05/2024 07:55

Rio - Anitta, de 31 anos, levou o público à loucura ao participar do show de Madonna, na praia de Copacabana, na noite deste sábado. A Poderosa subiu ao palco como "jurada convidada" no número "Vogue", onde dava nota às performance dos bailarinos, e se mostrou muito empolgada. No espetáculo, a "Girl From Rio" ainda protagonizou um momento pra lá de caliente, ao lado da Rainha do Pop, ao receber uma simulação de sexo oral de um dos bailarinos.

O momento foi conduzido pela estrela da noite. Anitta e Madonna avaliavam a desenvoltura dos dançarinos no palco, quando cantora norte-americana pediu para Anitta sentar e 'abriu' as pernas dela. Em seguida, um bailarino simulou sexo oral na brasileira, enquanto outro fazia o mesmo em Madonna. Um terceiro dançarino ainda beijava o pescoço das duas. Elas entraram no clima e fizeram caras e bocas.

No fim do número, Anitta e Madonna se abraçaram e posaram para uma foto no palco, acompanhadas da filha da Rainha do Pop, Estere. Em seguida, a Poderosa deixou o palco.



Confira: