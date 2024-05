Madonna leva multidão à loucura em show histórico na Praia de Copacabana - Pablo Porciuncula / AFP

Madonna leva multidão à loucura em show histórico na Praia de CopacabanaPablo Porciuncula / AFP

Publicado 05/05/2024 21:13 | Atualizado 05/05/2024 21:36

Rio- Madonna, de 65 anos, que fez o maior show de sua carreira na Praia de Copacabana, na Zona Sul, tem previsão de deixar o país na noite deste domingo (5). De acordo com informações do site 'Flyradar', o plano de voo do jatinho que trouxe a diva pop para o Brasil é de decolar às 23h do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador.