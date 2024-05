Em Portugal, Paolla Oliveira lamenta não ter ido ao show da Madonna - Reprodução / Instagram

Em Portugal, Paolla Oliveira lamenta não ter ido ao show da MadonnaReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2024 19:11

Rio - Paolla Oliveira lamentou neste domingo (5) não ter conseguido ir assistir pessoalmente ao show de Madonna, na praia de Copacabana, no Rio, que reuniu 1,6 milhão de pessoas. A atriz, que está em Portugal, revelou através das redes sociais, que estava de olho no evento, mas lá de Lisboa.

fotogaleria

"Tô de olho em vocês no Brasil ainda ao som de Madonna. Pena que perdi o bonde", escreveu ela na legenda da publicação, onde compartilhou uma série de novas fotos.Nos comentários do post, internautas elogiaram a artista. "Uma diva perdendo o bonde!", escreveu a seguidora. "Você tá um luxo", disse outra. "Gente, deve ser muito bom se olhar no espelho e ser a Paolla Oliveira", enalteceu mais uma.