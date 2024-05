Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas viajam ao RS para ajudar as vítimas das chuvas - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas viajam ao RS para ajudar as vítimas das chuvas Reprodução / Instagram

Publicado 05/05/2024 16:56

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e mais alguns amigos, todos surfistas de ondas gigantes, estão indo rumo ao Rio Grande do Sul, neste domingo (5), para ajudar no resgate de vítimas das fortes chuvas e alagamentos que afetam o estado. Através do Stories no Instagram, os atletas mostram que estão levando jet-skis e coletes salva-vidas.