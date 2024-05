MC Binn se diverte ao manda indireta para Lucas Buda - Reprodução / Instagram

Publicado 05/05/2024 19:54 | Atualizado 05/05/2024 19:59

Rio - MC Binn brincou com Lucas Buda neste domingo (5) após Nina Capelly, prima do funkeiro assumir que está vivendo um affair com o capoeirista. Nas redes sociais, o cantor mostrou seu encontro com o amigo e gravou um vídeo cantando a música "Que Voar", de Matuê. No momento em que a canção fala "comedor de prima", rapidamente, o funkeiro gravou Buda e os dois caem na risada.

Apesar de confirmar o romance , Nina Capelly, que chegou a postar um clique ao lado de Lucas no maior chamego, deixou os seguidores confusos neste sábado (4) ao criticar Buda e logo depois excluir a publicação. "Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila [ex-mulher de Lucas], né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione".Nos últimos dias, MC Binn se mostrou surpreso ao saber do relacionamento entre o carioca e sua prima. O funkeiro disse que fazia ideia do contato entre os dois."Estou vendo as páginas postarem que o Buda está com relacionamento com alguém, né? Quando vou ver, é minha prima! Ô Buda, ô Nina, que fita é essa?", disparou ele, na ocasião.Vale lembrar que recentemente Buda passou por um término conturbado com Camila Moura. Ela pediu o divórcio quando o professor ainda estava confinado no reality, após se sentir traída por algumas atitudes de Lucas com outra participante, Giovanna Pitel