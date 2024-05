Pabllo Vittar, Madonna e Anitta - Reprodução do Instagram

Pabllo Vittar, Madonna e AnittaReprodução do Instagram

Publicado 05/05/2024 15:08 | Atualizado 05/05/2024 15:24

fotogaleria

"Isso realmente aconteceu. Obrigada, Rio. Obrigada, Pabllo Vittar e Anitta. Palavras não podem expressar minha gratidão. A todos os envolvidos", escreveu a cantora norte-americana. "Você é icônica. Tão poderosa. Eu estou tão agradecida", comentou Anitta. "Amo você, mami. Você é demais", destacou Pabllo.



Madonna transformou as areias de Copacabana em uma grande pista de dança e embalou o público com seus maiores sucessos no show que marcou o fim da turnê "The Celebration", que celebra seus 40 anos de carreira A apresentação teve direito a várias trocas de looks, beijos em bailarinos, simulação de sexo oral e muito mais.