Publicado 05/05/2024 09:13

Rio - Após participar do show de Madonna em Copacabana, Pabllo Vittar se declarou para a Rainha do Pop em uma publicação feita no Instagram, na madrugada deste domingo. A drag queen compartilhou um vídeo em que aparece dançando no palco com a cantora norte-americana e expressou seu amor por ela na legenda. "Te amo", escreveu.

Nos comentários, famosos elogiaram a performance de Pabllo durante o espetáculo. "Arrasou, mami", afirmou Ludmilla. "A alegria do Brasil tem nome! Brilhou muito, mozão! Não canso de falar: orgulho", disse Marcos Mion. "Isso foi lindo demais, que orgulho, tá na história", declarou Gracyanne Barbosa. "Histórico Mami muito orgulho de você, baby", destacou Gaby Amarantos.

A drag queen subiu ao palco durante a performance de uma versão de "Music" em samba, comandada uma grande bateria, formada por ritmistas mirins de todas as escolas do grupo especial do Rio de Janeiro. Usando blusas da seleção brasileira, Pabllo e Madonna dançaram muito. Em um dos momentos da apresentação, a brasileira pegou a Rainha do Pop no colo. Em outro, ela simulou um sexo oral na cantora norte-americana.

"Eu estou em êxtase até agora! Com o convite da Madonna, que sou fã, e todo o carinho do público que recebi. Passar esses dias ensaiando, subir no palco com ela e tudo ao redor é algo inexplicável! Não tenho palavras pra descrever tudo! Apenas agradecer a ela pelo convite e a equipe maravilhosa que a acompanha", comemorou Pabllo Vittar, em nota enviada por sua assessoria de imprensa.







