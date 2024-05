Gusttavo Lima celebra ao levar os filhos para conhecer Lionel Messi - Reprodução / Instagram

Publicado 05/05/2024 17:30

Rio - Gusttavo Lima compartilhou com seus seguidores do Instagram seu encontro com Lionel Messi, neste sábado (4). O cantor e seus dois filhos Gabriel e Samuel tiraram uma foto com o jogador. Eles assistiram à partida entre o Inter Miami e o NY Red Bulls, no Lockhart Stadium, na Flórida.